Экономика

18:45 30.09.2020

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется на уровне $40,79 за баррель и завершает месяц в минусе

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Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется на уровне $40,79 за баррель и завершает месяц в минусе

 Цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

При этом нефть марки Brent может продемонстрировать первое месячное снижение с апреля, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 КСК в среду составляет $40,79 за баррель, что на $0,24 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

С начала месяца контракт подешевел более чем на 10%, а за третий квартал Brent потеряла в цене более 1%.

Давление на котировки оказывают опасения по поводу темпов восстановления спроса в связи с ростом количества новых заражений коронавирусом в мире. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во вторник заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Между тем более активно торгуемый декабрьский контракт к этому времени подорожал на $0,25 (0,6%) - до $41,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $39,69 за баррель, что на $0,4 (1,02%) выше уровня предыдущей сессии. Нефть WTI с начала сентября потеряла в цене более 7%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,98 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина выросли на 683 тыс. баррелей и составили 228,18 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, до 172,76 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.

Япония в августе увеличила импорт нефти на 13% по сравнению с минимальным за почти полвека уровнем, зафиксированным в июле, - до 2,36 млн б/с, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Однако в годовом выражении объем импорта нефти сократился на 23,9% и стал минимальным за последние 32 года.

Между тем норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas заявила об угрозе остановки добычи на одном из крупнейших месторождений страны Johan Sverdrup после того, как переговоры с профсоюзами не привели к полному разрешению разногласий по поводу оплаты труда, пишет S&P Global Platts.

Норвежская Equinor, являющаяся оператором месторождения, на котором добывается 470 тыс. б/с, заявила, что не приостанавливала операций и оценивает влияние забастовки одного из профсоюзов.

Теги: #цены #нефть
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