Экономика

17:20 30.09.2020

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

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МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

 Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, причиной принятия такого решения набсоветом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ, уменьшение расходов на представительства.

Как отмечается в сообщении, указанные представительства расположены по таким адресам: Туркменистан – г. Ашхабад, просп. С. Туркменбаши, 73-А; Узбекистан – г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 34; Беларусь – г. Минск, ул. Зибицкая, 2/5.

Теги: #мау #авиация #подразделения
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