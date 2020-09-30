МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, причиной принятия такого решения набсоветом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ, уменьшение расходов на представительства.

Как отмечается в сообщении, указанные представительства расположены по таким адресам: Туркменистан – г. Ашхабад, просп. С. Туркменбаши, 73-А; Узбекистан – г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 34; Беларусь – г. Минск, ул. Зибицкая, 2/5.