Экономика

13:13 30.09.2020

На КЖРК продолжают подземный протест горняки только одной шахты из четырех

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На КЖРК продолжают подземный протест горняки только одной шахты из четырех

 На ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) количество протестующих горняков и работников сократилось до 24, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в среду.

"24 горняка шахты "Октябрьская" 28 сутки продолжают подземный протест. Вчера на поверхность поднялись шахтеры "Родины". Компромиссного решения относительно требований протестующих не найден - несмотря на поспешные заявления администрации, Меморандум между горняками и руководством КЖРК до сих пор не подписан", - констатировал Волынец.

Ранее профлидер сообщал, что максимальное количество протестующих работников под землей на четырех шахтах КЖРК достигало 414 чел.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации. Администрация КЖРК в рамках подписанного с работниками предприятия меморандума о взаимопонимании и выполнении встречных требований повысила с 1 сентября текущего года тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%. Протестующие горняки требуют повышение зарплаты на 30%.

В свою очередь администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими. При этом правление сообщило о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

Теги: #волынец #горняки #протест #кжрк
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