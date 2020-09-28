На КЖРК продолжают подземный протест горняки двух шахт из четырех

На ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) количество протестующих горняков и работников сократилось до 62, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в понедельник.

"62 работника шахт "Октябрьская" (24 чел.) и "Родина" (38 чел.) КЖРК продолжают подземный протест. К 60 горнякам, которые протестуют 26 суток, присоединились две сигналистки - вчера в третью смену женщины отказались подниматься на поверхность", - констатировал Волынец.

Ранее профлидер сообщал, что максимальное количество протестующих работников под землей на четырех шахтах КЖРК достигало 414 чел.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации. Администрация КЖРК в рамках подписанного с работниками предприятия меморандума о взаимопонимании и выполнении встречных требований повысила с 1 сентября текущего года тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%. Протестующие горняки требуют повышение зарплаты на 30%.

В свою очередь администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими. При этом правление сообщило о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".