Научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд уходит из набсовета "Укрзализныци"
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд решил выйти из состава наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ).
"С июня 2018 года я являюсь независимым членом наблюдательного совета "Укрзализныци" - государственной железной дороги. Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку", - написал он в колонке для KyivPost.
Говоря о причинах этого решения, Аслунд сказал, что считает чрезмерными юридические риски, которым он подвергается как член набсовета УЗ.
"Хотя нам было обещано страхование ответственности директоров и должностных лиц в нашем соглашении о назначении, что является стандартом для членства в совете директоров, мы не получали такой страховки от нашего акционера, правительства Украины", - отметил он.
Кроме того, шведский экономист заявил, что многие решения набсовета компании не выполняются руководством "Укрзализныци".
"Правительство также не предоставляет "Укрзализныце" разумных нормативных или финансовых условий для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог, тарифы, значительно заниженные уровнем затрат, настойчивые требования к чрезмерному укомплектованию штатов и т. д.). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение", - добавил Аслунд.
Помимо этого, он также сообщил, что с апреля 2020 года члены набсовета УЗ не получают зарплату.
"После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, парламенте Украины, 4 марта… Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы, с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная чрезвычайная мера, но она длится уже пять месяцев и может сохраниться", - отметил экономист.
"Хуже всего то, что это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Парламентарии "Слуги народа" нападают на иностранных членов набсоветов государственных украинских компаний за то, что они - иностранцы и слишком много платят, но с апреля нам ничего не платят", - добавил он.
По его мнению, основная проблема в том, что президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.
"Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только оскорбления и препятствия", - подчеркнул Аслунд.
"В заключение хочу сказать, что я не чувствую себя желанным акционером и не предлагаю приемлемых условий работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Это не способ управлять железной дорогой", - подытожил он.
Аслунд был назначен членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця" с 20 июня 2018 года.