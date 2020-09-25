Экономика

19:01 25.09.2020

"Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" Сбербанку

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"Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" Сбербанку

Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года №910/22858/17 об обязательстве "Укрзализныци" (УЗ), как правопреемника "Донецкой железной дороги" (ДЖД), оплатить долг в $68 млн.

"Апелляционную жалобу Акционерного общества "Укрзализныця" оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года по делу №910 /22858/17 оставить без изменений", - указано в тексте постановления от 17 сентября, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" (УЗ) считает, что решение Большой палаты Верховного суда о правопреемстве УЗ по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП "Донецкая железная дорога", угрожает национальной безопасности и экономике Украины.

По данным УЗ, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности субъектов резидентства Российской Федерации, в частности, Сбербанк на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ Банк" на сумму 1,2 млрд грн т.п.

"Донбассэнерго" добилось в Верховном Суде повторного рассмотрения иска к УЗ по долгу ДЖД в июне 2020 года.

В 2014 году была начата процедура реорганизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и всех предприятий железнодорожного транспорта в единую структуру — ПАО "Укрзализныця", полностью принадлежащую государству. В декабре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).

Теги: #сбербанк #укрзализныця #джд
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