Экономика

14:03 25.09.2020

Мининфраструктуры ожидает рост дохода от реализации продукции "Укрпошты" в 2020г до 9,7 млрд грн

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Мининфраструктуры ожидает рост дохода от реализации продукции "Укрпошты" в 2020г до 9,7 млрд грн

Министерство инфраструктуры Украины ожидает рост дохода от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2020 году до 9,7 млрд грн.

Соответствующий прогноз обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства среди ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности наблюдательного совета АО "Укрпошта" в 2020-2025 гг., утвержденных приказом Министерства инфраструктуры 11 сентября 2020 года №560.

Так, ожидается, что в 2021 году доход от реализации продукции "Укрпошты" составит 14,138 млрд грн, в 2022 году - 16,620 млрд грн, в 2023 году – 18,781 млрд грн, в 2024 году – 20,095 млрд грн, в 2025 году – 22,366 млрд грн.

Кроме того, в утвержденной Мининфраструктуры политике собственности АО "Укрпошта" на сайте Минэкономики также отмечается, что к 2023 году ведомство ожидает полную цифровизацию всех услуг "Укрпошты".

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Теги: #укрпошта #мининфраструктуры
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