"Укравтодор" начал ремонт автодороги Измаил – Килия - Вилково

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало ремонтные работы на десятикилометровом участке автодороги государственного значения Т-16-07 Измаил - Килия - Вилково.

Как сообщается в Телеграм-канале агентства, уже идут работы по фрезерованию старого дорожного покрытия и обустройству основания из щебеночно-песчаной смеси.

Подрядчиком ремонтных работы на участке выступает ООО "Ростдорстрой".

Как отмечают в "Укравтодоре", по программе "Большое строительство" в Одесской области в 2020 году планируется восстановить 194 км дорог.