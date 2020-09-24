Украине надо постараться получить от МВФ транш по программе stand by до конца 2020г - замглавы НБУ

Возможность получить от МВФ до конца текущего года два транша по программе stand by уже утрачена, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета на 2021 год, считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать – это до конца года получить транш МВФ… Скорее всего, как и в 2018 году, (он - ИФ) будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сологуб также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Замглавы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с Фондом, и вызывает сомнения возможность его финансирования.

Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

По его словам, задержка с международным финансированием связана со сменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

"Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record", – считает Сологуб.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

Представитель МВФ 10 сентября затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы Национального антикоррупционного бюро Украин (НАБУ), представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.



Полный текст интервью с Дмитрием Сологубом будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua