Украина рассмотрит возможность новых санкций в связи с выходом на рынок российского онлайн-ритейлера Wildberries

Украина рассмотрит возможность введения новых экономических и других ограничительных мер в связи с выходом на рынок российского онлайн-ритейлера Wildberries.

Соответствующий проект протокольного поручения к Кабинету министров внес министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на заседании правительства в среду.

"Предлагается протокольное поручение к Кабмину рассмотреть возможность применения экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию... контента российского производства в разрезе сериалов, запрещенных законом", - сказал он в ходе заседания.

Как уточнил Ткаченко, что речь идет о сервисах ivi.ru, Wildberries.

В соответствии с поручением будут разработаны законодательные предложения, которые рассмотрит Кабмин, уточнил он.