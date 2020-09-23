Экономика

15:11 23.09.2020

Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

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Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк (Киев) на 6,8 млрд грн.

"Вашему вниманию предлагается проект постановления Кабинета министров по увеличению уставного капитала (…) Укрэксимбанка. По предложению Нацбанка Украины необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования на данный момент составляет 6,8 млрд грн", – сказал министр финансов Сергей Марченко, представляя проект решения в ходе заседания правительства в среду.

Он уточнил, что с этой целью Министерство финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Марченко добавил, что проект решения вносится Минфином с учетом рекомендаций и продолжений Экспортно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

Как отмечал ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, в августе шел диалог между правительством, банком и НБУ о докапитализации на сумму около 10 млрд грн.

Мецгер подчеркивал, что докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, уточняя, что история некоторых из них достигает 10-12 лет.

Теги: #укрэксимбанк #кабмин
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