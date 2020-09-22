Экономика

14:37 22.09.2020

Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью – замглавы ОП

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Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью – замглавы ОП

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о финансировании, в частности 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ, сообщила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"И мы работаем совместно с МВФ, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-миссии – что будет по-новому в наших отношениях с Фондом – осенью", – сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

Представитель МВФ 10 сентября затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Министр финансов Серей Марченко в интервью "Экономправде" уточнил, что среди вопросов, которые интересуют МВФ, наиболее приоритетный – "ситуация вокруг ПриватБанка и Суркисов" (спор на $350 млн. касающийся bail-in при национализации ПриватБанка – ИФ). По словам главы Минфина, далее по порядку следуют ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления; зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления; САП и НАБУ.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand by фактически постановлена "на паузу", а появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Раде с налоговыми исключениями лишь добавляет вопросы.

Теги: #ковалив #украина #мвф
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