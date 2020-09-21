Новый центр "Дия.Бизнес" в Николаеве будет открыт за средства партнеров - Федоров

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал скорое открытие в Николаеве нового центра поддержки предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства "Дия.Бизнес", инициированного Министерством цифровой трансформации Украины.

"Скоро открытие нового центра поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес" в Николаеве. Без государственного бюджета. Благодаря нашей команде и помощи партнеров", - написал он в своем Телеграм-канале вечером в понедельник.

Как сообщалось, в июле Минцифры подписало меморандум с общественной организацией "Будущее Николаева" о намерении открыть центр поддержки предпринимателей в Николаеве.

Национальный проект по развитию предпринимательства "Дия.Бизнес" в конце мая 2020 года открыл первый центр поддержки предпринимателей вместе с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса в Харькове.