Российский ритейлер Wildberries начал продажи в Украине

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи в Украине.

Покупатели могут заказать товары в интернет-магазине wildberries.ua, а также через мобильное приложения на iOS, говорится в сообщении компании. В ближайшее время также будет запущено приложение на Android.

Таким образом, на сегодняшний день Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Продажи в Польше ритейлер запустил в январе 2020 года, в Словакии - в мае.

В июне гендиректор и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук говорила, что в 2020 году компания может запустить продажи еще в 10 странах. В планах ритейлера на ближайшие пять лет - увеличить оборот за пределами РФ до 200 млрд рублей.

"Открытие интернет-магазина на территории Украины стал следующим шагом в реализации нашей международной стратегии. Наши покупатели получат доступ к широкому ассортименту товаров от десятков тысяч брендов. Мы видим высокий потенциал для развития на территории страны: ее жители все чаще делают покупки в интернет-магазинах, а темпы роста e-commerce продолжают расти", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, слова которого цитируются в сообщении.

Покупателям на территории Украины доступно 3 млн наименований товаров от 32 тыс. брендов: одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. В будущем компания планирует расширить ассортимент.

Доставка товаров в Украине будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 8 тыс. партнерских точках выдачи или с помощью курьерской доставки на дом.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер РФ. Ассортимент площадки насчитывает более 5 млн SKU: это одежда, обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и другое. Во II квартале 2020 года оборот Wildberries вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 103,4 млрд рублей.