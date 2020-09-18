"Северный поток 2" будет достроен, он нужен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в ЕС - Новак

Газопровод "Северный поток 2" будет достроен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в Европу, уверен министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я уверен, что газ - очень перспективный вид энергии, ресурс, с которого вырабатывается энергия, это высокоэкологичное топливо. И сегодня во всем мире спрос на газ растет. Несмотря на то падение спроса, которое было во II квартале, сегодня спрос восстанавливается, и цены восстанавливаются значительно на газ", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале" Россия1".

"Газ будет основным источником в балансе энергопотребления. И для европейских стран он очень важен. Сегодня в проекте реализации "Северного потока 2" участвуют более 100 компаний из 12 стран. Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", - резюмировал он.