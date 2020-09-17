Экономика

17:34 17.09.2020

Мининфраструктуры готовит внедрение ГВК в морпортах

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Мининфраструктуры готовит внедрение ГВК в морпортах

Министерство инфраструктуры Украины готовит проект приказа по введению габаритно-весового контроля (ГВК) в морских портах Украины, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Уже подготовлен проект приказа министерства по габаритно-весовому контролю в морских портах. Им предусмотрено предоставление портовыми операторами информации "Укртрансбезопасности" о взвешивании транспортных средств в режиме реального времени", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба министерства.

Он также призвал бизнес, заинтересованный в качественной транспортной сети, объединить совместные усилия в борьбе за сохранение украинских дорог.

Как сообщалось, в июле 2020 года министр инфраструктуры Украины Криклий уже призывал частных стивидоров присоединиться к проекту Weigh Control System (WCS) – единой системе контроля взвешивания транспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезопасности".

Теги: #гвк #морпорты #мининфраструктуры
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