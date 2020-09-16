Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать вопросы, связанные с законностью уже осуществленного ранее приобретения акций ПАО "Мотор Сич" китайскими инвесторами, в частности, о необходимости получения соответствующего разрешения АМКУ, сообщила глава ведомства Ольга Пищанская.

"Пока рано говорить о возбуждении дела о нарушении. На сегодня мы еще собираем и анализируем необходимую информацию, чтобы сделать соответствующие выводы", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Пищанская отметила, что только на прошлой неделе поступил еще один ответ от представителей китайских акционеров относительно обстоятельств финансирования приобретения акций ОАО "Мотор Сич", а также другая информация, необходимая для анализа реальных отношений контроля между китайскими владельцами акций.

Глава АМКУ отвергла критику в адрес комитета со стороны компании DCH Александра Ярославского после возвращения ей заявления на покупку акций "Мотор Сичи", отметив агрессивную пиар-компанию против ведомства.

По ее словам, заявление группы DCH не отвечало определенным требованиям, поэтому было возвращено заявителю.

"Обращаю внимание, что возвращение заявления не лишает заявителя права подать в АМКУ новое заявление с "исправленной информацией". На сегодня группа DCH не обращалась в АМКУ повторно", – сообщила Пищанская.

Она уточнила, что накануне поступления в АМКУ заявления от группы DCH, старые заявления были отозваны заявителями, и комитет закрыл соответствующие дела о концентрации.

Как сообщалось, китайская Beijing Xinwei Technology Group в начале сентября сообщила, что ее дочерняя компания Skyrizon и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сич".

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Помимо того агентство УНИАН 4 сентября сообщило о направленном Skyrizon Украине сообщении о намерении начать международный арбитраж или решить спор путем переговоров. В этом документе Skyrizon оценило свой ущерб в $3,5 млрд из-за якобы нарушения украинской стороной межправсоглашения с Китаем о взаимной защите инвестиций в виде ареста акций и невозможностью воспользоваться своими правами акционера. Информированный источник подтвердил агентству "Интенрфвакс-Украина" факт направления такого уведомления.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

В судебном определении также говорилось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант".

Согласно отчетности "Мотор Сичи", ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев, на тот момент бывший народным депутатом. По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.