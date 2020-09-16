Экономика

14:47 16.09.2020

Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

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Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил выплату зарплат топ-менеджменту государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка (все - Киев) сверх карантинного лимита в 47 тыс. грн.

"Существующее (…) ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина (…) создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также (риск - ИФ) невыполнения банками стратегий и бизнес-планов", – сказал в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов, ссылаясь на данные Министерства финансов.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Национальный банк Украины (НБУ) уже установил, что наличие таких ограничений в зарплате составляет организационный риск для банков.

Как сообщалось, 29 апреля 2020 года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Помимо того, власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

Теги: #госбанки #зарплаты #правление #кабмин #карантин
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