Рада снова ввела в Совет Нацбанка экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка Горбаля

Верховная Рада (ВР) снова ввела в Совет Национального банка Украины (НБУ) экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка (Киев) Василия Горбаля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", его назначение поддержали 249 народных депутата.

"Я убежден в том, что из тех кандидатур, которые были поданы это лучшая кандидатура. Я думаю, что этот человек будет достойно представлять ВР в Совете НБУ и даст возможность развиваться этому независимому учреждению в том направлении, на который мы все надеемся", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, представляя кандидатуру Горбаля Раде.

Он добавил, что четыре кандидата подали заявки для участия в конкурсе на соответствующую должность, и, после общения с каждым из них, профильный Комитет Рады большинством голосов (3 из 27 присутствующих членов Комитета воздержались) решил рекомендовать на должность члена Совета НБУ Горбаля.

Василий Горбаль, 1971 г. р., ранее дважды был членом Совета НБУ (2003—2005 годах, 2007—2014 годах). Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом банка Укргазбанка, в 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т.Шевченко. Кандидат юридических наук. Владеет английским, французским и немецким языками.