Экономика

23:06 15.09.2020

"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

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"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от ПАО "Газпром" за транзит российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в 2020 году в сумму около $2 млрд.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд", - сказал он в эфире Youtube-канала журналистки Янины Соколовой во вторник вечером.

Глава "Нафтогаза" отметил, что закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но согласно неофициально обнародованному в сети интернет соглашению между НАК и "Газпромом", стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае, если "Газпром" пожелает транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку "Нафтогазу", и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".

Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.

Теги: #рф #транзит #газ #газпром #украина
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