Экономика

12:32 15.09.2020

Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в Украине в 2021г на уровне 6,5%

1 мин читать
Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в Украине в 2021г на уровне 6,5%

 Индекс потребительских цен в 2021 году может вырасти на 6,5%, тогда как ранее прогнозировался рост на 5,3%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

"Уже в четвертом квартале инфляция в годовом измерении вернется к целевому диапазону НБУ, год мы завершим на отметке 5,3%, по нашему прогнозу. А уже в первом квартале (2021 года – ИФ) инфляция превысит высшую границу целевого диапазона НБУ и будет оставаться на этом уровне в течение года", - пояснил Николайчук в ходе онлайн-презентации обновленного макропрогноза во вторник.

Инфляцию в следующем году подтолкнут к росту ослабление гривни, возобновление роста цен на энергоносители и повышение минимальной зарплаты, пояснил он.

Теги: #icu #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 15.09.2020
Дефицит госбюджета-2020 может оказаться меньшим по сравнению с плановым из-за недофинансирования расходов - ICU

Дефицит госбюджета-2020 может оказаться меньшим по сравнению с плановым из-за недофинансирования расходов - ICU

12:32 15.09.2020
Гривня девальвирует до 29-30 грн/$ к концу 2020г - прогноз ICU

Гривня девальвирует до 29-30 грн/$ к концу 2020г - прогноз ICU

11:36 15.09.2020
НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU

НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU

11:22 15.09.2020
ICU ожидает следующий транш МВФ не ранее I кв.-2021

ICU ожидает следующий транш МВФ не ранее I кв.-2021

15:35 09.09.2020
Инвестгруппа ICU улучшила оценку спада ВВП в 2020г до 5,7%

Инвестгруппа ICU улучшила оценку спада ВВП в 2020г до 5,7%

17:26 03.09.2020
Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты

Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты

17:32 26.08.2020
Минэкономики улучшило прогноз инфляции на 2020г до 5,9%, ожидает среднегодовой курс гривни 27 грн/$

Минэкономики улучшило прогноз инфляции на 2020г до 5,9%, ожидает среднегодовой курс гривни 27 грн/$

13:58 20.08.2020
Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

18:35 13.08.2020
Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

12:31 13.08.2020
Инфляция в Германии в июле замедлилась до нуля

Инфляция в Германии в июле замедлилась до нуля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава НБУ предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

"Метинвест" предложил выкупить до $290 млн евробондов-2021 и 2023 за счет новых евробондов

Дефицит 6%ВВП в проекте госбюжета-2021 выходит за допустимые программами международной поддержки границы - член Совета НБУ

Минфин предполагает в 2021г $1,5 млрд от МВФ и МФО, $3 млрд от евробондов на финансирование дефицита – проект госбюджета

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава НБУ предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

"Метинвест" предложил выкупить до $290 млн евробондов-2021 и 2023 за счет новых евробондов

Украина рассчитывает на сотрудничество с Британией в сфере энергетики

Ослабление курса гривни будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей — глава Совета НБУ

НАБУ заинтересовалось операциями нерезидентов с ОВГЗ в 2019г – источник

Дефицит госбюджета в 6% ВВП повлечет за собой рост госдолга, и он будет дорогим - эксперт ЦЭС

Дефицит 6%ВВП в проекте госбюжета-2021 выходит за допустимые программами международной поддержки границы - член Совета НБУ

Объявлен конкурс на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре с оценочной стоиомостью 5,7 млрд грн

Рада запланировала осенью рассмотреть доработанный законопроект о реформе АМКУ - глава комитета

"Укрзализныця" восстановила работу онлайн-сервиса покупки ж/д билетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА