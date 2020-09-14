Экономика

14:00 14.09.2020

"Энергоатом" и корейская КНNP обсудили перспективы строительства в Украине блоков APR-1400

2 мин читать

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Korea Hydro&Nuclear Power (КHNP) в рамках прошедшей 11 сентября видеоконфренции обсудили перспективы строительство новых энергоблоков на площадках украинских АЭС.

По данным пресс-службы НАЭК, участие с украинской стороны в ней приняли глава "Энергоатома" Петр Котин, вице-президенты Герман Галущенко и Якоб Хартмут, с корейской – исполнительный вице-президент Сан Дон Ким и директор департамента по новым ядерно-энергетических проектам Йонг Су Ким.

Встреча была инициирована в рамках меморандума о взаимопонимании между украинской и корейской компаниями и во исполнение стратегии развития атомной энергетики, основы которой обнародовал президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на Хмельницкую АЭС 9 сентября.

"Корейская сторона выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ривненской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки. Стороны также рассмотрели состав совместных рабочих групп по направлениям сотрудничества. В ходе конференции обсудили вопросы финансирования и локализации производства основных компонентов реакторной установки в Украине", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, меморандумы о взаимопонимании между НАЭК и КНNР подписаны в Сеуле в 2007 году, и в Киеве – в 2016 году. Документы предполагают развитие сотрудничества украинской и южнокорейских компаний в вопросах проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания АЭС, научно-технической сфере.

КНNР является дочерней компанией Korea Electric Power Corporation (KEPCO), эксплуатирует 24 энергоблока АЭС суммарной установленной мощностью 23,25 ГВт.

По корейской технологии в ОАЭ сооружается АЭС "Барака, состоящая из четырех атомных реакторов мощностью 1400 МВт каждый. Первый реактор АЭС в ОАЭ введен в эксплуатацию в августе 2020 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин предполагает в 2021г $1,5 млрд от МВФ и МФО, $3 млрд от евробондов на финансирование дефицита – проект госбюджета

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021г вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023г достигнут 5% ВВП – министр финансов

Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры - глава Минфина Украины

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования сектора обороны до 5,93% ВВП

Ресторатор Дмитрий Борисов намерен запустить продажу блюд в сети АЗС

Минфин предполагает в 2021г $1,5 млрд от МВФ и МФО, $3 млрд от евробондов на финансирование дефицита – проект госбюджета

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021г вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023г достигнут 5% ВВП – министр финансов

Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры - глава Минфина Украины

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

Мариупольский морпорт за 8 мес. увеличил грузоперевалку на 21%

Минфин взял подготовку госбюджета-2021 на себя и не консультировался с Радой - Гетманцев

"Тедис Украина" прогнозирует в 2020г сокращение рынка сигарет на 10-12%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА