Экономика

12:09 14.09.2020

Минфин взял подготовку госбюджета-2021 на себя и не консультировался с Радой - Гетманцев

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Минфин взял подготовку госбюджета-2021 на себя и не консультировался с Радой - Гетманцев

Министерство финансов Украины не приводило консультации с Верховной Радой при подготовке проекта государственного бюджета страны на 2021 год, сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета не проводило", - сказал Гетманцев журналистам у здания Верховной Рады в понедельник утром.

Глава комитета заявил, что документ будет подан в Раду во вторник, 15 сентября.

Он также сообщил, что в повестке дня Кабинета министров, помимо проекта госбюджета на 2021 год, - законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.

По его словам, согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года.

"На сегодня, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекта, чего не было ранее, и что мы не можем воспринять", - добавил председатель комитета.

Гетманцев заявил, что информация о документе появилась в прессе, и потому он пока не может комментировать то, какие налоги предлагает повысить Кабмин.

"Моя личная позиция состоит в том, что мы не должны принимать до Нового года, "под елку", бизнесу то, что будет его обременять", - сказал нардеп.

Теги: #гетманцев #госбюджет #минфин
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