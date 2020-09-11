Экономика

09:06 11.09.2020

Доллар дешевеет по отношению к евро, слабо меняется к иене в пятницу

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Доллар дешевеет по отношению к евро, слабо меняется к иене в пятницу

Доллар США снижается по отношению к евро и слабо меняется в паре с японской иеной в ходе торгов в пятницу.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1838 по сравнению с $1,1816 на закрытие предыдущей сессии. Курс евро к иене поднялся до 126,68 иены против 125,39 иены накануне.

Накануне были подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. Он также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что совет управляющих ЕЦБ обсудил ситуацию с укреплением евро, но не таргетирует курс валюты. По ее словам, регулятор будет внимательно следить за влиянием динамики евро на инфляцию.

Курс доллара к иене находится на уровне 106,16 иены по сравнению с 106,13 иены на закрытие предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,08%. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,13%.

В пятницу рынок ждет публикации данных министерства труда США о динамике потребительских цен в августе, которые будут опубликованы в 15:30 МСК.

"Трейдеры сфокусируются на сегодняшних данных об инфляции в США, чтобы сделать выводы о дальнейшей политике Федрезерва", - говорит стратег DailyFX.com Маргарет Янг, отмечая, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сказал на прошедшем заседании, что американский ЦБ позволит инфляции ускориться перед тем, как стабилизироваться на долгосрочной целевой отметке в 2%.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2825 против $1,2809 накануне.

На переговорах о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией остаются существенные разногласия в важных для ЕС областях, сказал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

"Великобритания не пошла навстречу фундаментальным принципам и интересам ЕС", - сказал он в четверг, выступая по итогам восьмого раунда переговоров "о новом партнерстве".

Барнье отметил, что Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС. По-прежнему отсутствуют гарантии соблюдения Лондоном социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов ЕС.

Теги: #курс #валюта
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