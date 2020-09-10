Экономика

18:08 10.09.2020

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

2 мин читать
МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

Создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в последние годы, заявил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на брифинге в четверг, отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал представитель Фонда.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому (ее) пересмотру", – сказал Райс.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса", – отмечалось в релизе МВФ.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.

Теги: #транш #коррупция #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 09.09.2020
Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

19:01 08.09.2020
Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

21:17 04.09.2020
Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

18:18 04.09.2020
Госрегистратор, незаконно зарегистрировавшая право собственности на квартиры стоимостью более 3 млн грн, пойдет под суд – прокуратура Харьковской области

Госрегистратор, незаконно зарегистрировавшая право собственности на квартиры стоимостью более 3 млн грн, пойдет под суд – прокуратура Харьковской области

17:19 04.09.2020
За взятку задержан глава Запорожского облуправления лесного и охотхозяйства - ГБР

За взятку задержан глава Запорожского облуправления лесного и охотхозяйства - ГБР

14:45 03.09.2020
Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

15:25 02.09.2020
Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

15:10 02.09.2020
Правительство Украины утвердило план Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения коррупции на 2020 год

Правительство Украины утвердило план Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения коррупции на 2020 год

12:35 02.09.2020
Сотрудник Госмиграционной службы требовал $2,5 тыс за помощь в получении гражданства Украины, обвинение направлено в суд

Сотрудник Госмиграционной службы требовал $2,5 тыс за помощь в получении гражданства Украины, обвинение направлено в суд

13:12 01.09.2020
Дело о присвоении бюджетных средств, предназначавшихся на реконструкцию системы водоснабжения в Харьковской области, направлено в суд

Дело о присвоении бюджетных средств, предназначавшихся на реконструкцию системы водоснабжения в Харьковской области, направлено в суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 8 мес. снизила потребление электроэнергии на 4,5%

Совладельцы ТЦ "Аракс" планируют перезапустить ранее принадлежавший холдингу Retail Group ТЦ "Экватор" в Черкассах

Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

Многофункциональную киберспортивную арену построят в Киеве за $40 млн – создатель Natus Vincere

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

Украинский стартап PRNEWS.IO выпустит конвертируемые облигации на 2 млн евро

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА