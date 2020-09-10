Украинский стартап PRNEWS.IO выпустит конвертируемые облигации на 2 млн евро

Таллинн, Николаев, 10 сентября /PRNEWS OÜ/ - Эстонский офис украинской интернет-компании PRNEWS намерен выпустить конвертируемые облигации на сумму в 2 миллиона евро посредством частного размещения.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию планов компании

по экспансии на зарубежных рынках.

Общий объем выпуска составляет 2 миллиона евро и разделен на конвертируемые обеспеченные приоритетные облигации номинальной стоимостью 1 000 евро.

Предлагаемая ставка купона составляет 12% годовых. Срок погашения облигаций наступает по истечении 24 месяцев в сентябре 2022 года. Выплаты по купону производятся каждые 6 месяцев.

Выпуск обеспечен паями фирмы, по оценке 15 млн. евро, и зарегистрирован на Nasdaq CSD.

Подробная информация об эмиссии и регистрация на обновления доступны по ссылке https://investors.prnews.io .

О PRNEWS

PRNEWS OÜ управляет первым в мире интернет-магазином спонсорского контента с фиксированными ценами на публикации, размещенными на сайте www.prnews.io . Сегодня это онлайн-платформа в Европе и Азии, на которой объединены более 30 тыс. издателей онлайн-медиа и клиенты из 55 стран.