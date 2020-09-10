Экономика

14:39 10.09.2020

Украинский стартап PRNEWS.IO выпустит конвертируемые облигации на 2 млн евро

1 мин читать

Таллинн, Николаев, 10 сентября /PRNEWS OÜ/ - Эстонский офис украинской интернет-компании PRNEWS намерен выпустить конвертируемые облигации на сумму в 2 миллиона евро посредством частного размещения.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию планов компании 

по экспансии на зарубежных рынках.

Общий объем выпуска составляет 2 миллиона евро и разделен на конвертируемые обеспеченные приоритетные облигации номинальной стоимостью 1 000 евро. 

Предлагаемая ставка купона составляет 12% годовых. Срок погашения облигаций наступает по истечении 24 месяцев в сентябре 2022 года. Выплаты по купону производятся каждые 6 месяцев. 

Выпуск обеспечен паями фирмы, по оценке 15 млн. евро, и зарегистрирован на Nasdaq CSD.

Подробная информация об эмиссии и регистрация на обновления доступны по ссылке https://investors.prnews.io.

О PRNEWS

PRNEWS OÜ управляет первым в мире интернет-магазином спонсорского контента с фиксированными ценами на публикации, размещенными на сайте www.prnews.io. Сегодня это онлайн-платформа в Европе и Азии, на которой объединены более 30 тыс. издателей онлайн-медиа и клиенты из 55 стран. 

В марте 2020 года компания стала официальным партнером и поставщиком услуг по продажам и маркетингу в рамках государственной программы цифровой идентификации и статуса e-Residency (Эстония).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

Нефть уверенно растет после падения до 3-месячного минимума, Brent - $40,53 за баррель

Более трети потребителей хочет получать газ и э/э от одного поставщика – исследование АПЭ

Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

"Укргидроэнерго" совместно с USAID и Всемирным банком планируют строительство солнечных аккумулирующих мощностей

Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА