Экономика

18:47 09.09.2020

Нефть уверенно растет после падения до 3-месячного минимума, Brent - $40,53 за баррель

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Нефть уверенно растет после падения до 3-месячного минимума, Brent - $40,53 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на фоне надежд инвесторов на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 в среду составляет $40,53 за баррель, что на $0,75 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $1,09 (2,97%) - до $37,85 за баррель.

Накануне оба контракта подешевели до минимума с середины июня.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

В последние дни нефтяные цены опускались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Несмотря на возвращение котировок к росту, на рынке сохраняются опасения по поводу устойчивости восстановления спроса в Азии, давление на цены также оказывает ослабление ограничений ОПЕК+ на добычу. Эксперты Bank of America Merrill Lynch говорят, что для полного восстановления спроса на нефть после вспышки коронавируса потребуется три года даже в случае наличия вакцины.

В краткосрочной перспективе рынок выглядит неустойчивым на фоне хрупкого восстановления спроса и высокого уровня запасов, отмечают аналитики Morgan Stanley, которые подтвердили прогноз цен Brent в четвертом квартале на уровне $40 за баррель, пишет агентство Bloomberg. Между тем банк улучшил прогноз на вторую половину следующего года на $5, до $50 за баррель в ожидании роста инфляции и ослабления доллара.

Теги: #нефть
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