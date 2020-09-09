Экономика

16:03 09.09.2020

Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

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Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

 Министр финансов Сергей Марченко ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время, а также ожидает транши Фонда до конца года.

"Надеемся, что в ближайшее время миссия Фонда примет решения о пересмотре программы (stand by - ИФ). И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

По словам Марченко, Минфин находится на финальной стадии преобразования Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

Министр также сказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ – ИФ) мы сможем его зарегистрировать", - добавил он.

Теги: #марченко #минфин #мвф
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