Экономика

15:12 09.09.2020

Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей в Украине

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Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей в Украине

 Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил положения законопроекта "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" с целью утверждения определений "электромобиль" и "электрозарядная инфраструктура".

Согласно тексту указанного законопроекта, обнародованного в ходе правительственного заседания, определены термины: "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".

"Мы постепенно движемся к повсеместному использованию более экологичных и современных видов транспорта на электродвигателях. Электромобили уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и в дальнейшем это направление будет только развиваться. И чем лучше правительство, Верховная Рада и государство в целом будет способствовать повышению уровня электромобильности в Украине, тем быстрее это будет происходить", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе заседания правительства в среду.

Он также выразил надежду на то, что Верховная Рада в ближайшее время примет указанные изменения.

Документ был принят с доработкой в однодневный срок по просьбе Офиса президента Украины.

Теги: #электромобили #кабмин
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