"Нафтогаз" усиливает геологическое направление для прироста новых ресурсов углеводородов – топ-менеджер

"Нафтогаз" планирует сфокусировать усилия на приросте новых ресурсов углеводородов и с этой целью увеличивает роль геологического направления, сообщил директор дивизиона "Разведка и Добыча" группы Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Все начинается с геологии. Мы хотим создать лучшую в регионе геологическую экспертизу, считаем, что сможем это сделать. У нас сильная геологическая школа, которую начали подкреплять легионерами. В том числе и нашими ребятами, которые работали в западных компаниях. У нас сейчас новый руководитель геологического направления, который вырос в зарубежных нефтегазовых компаниях. Но нам не нужна экспертиза ради экспертизы. Мы хотим кардинально поменять ситуацию с ресурсной базой, поэтому меняем структуру", - сказал он.

По его словам, для получения доступа ко всей доступной геологической информации и наработкам ученых группа заключает договора с НАК "Надра Украины", Украинским государственным геологоразведочным институтом, Институтом геологических наук НАН Украины.

"Дополнительно мы привлекаем внешнюю экспертизу, которая поможет структурировать и более правильно определить цели. Мы создали на базе дивизиона экспертный совет, в который привлекли аксакалов, людей, которые строили отрасль и обладают уникальными знаниями об украинских недрах", - добавил Романюк.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что в приоритетах группы участки, на которых можно прирастить от 50 млрд куб. м подтвержденных запасов, поскольку имеющаяся у компании ресурсная база не позволяет компенсировать природное падение добычи.

"Условно говоря, если мы найдем пять площадей, которые нам дадут по 50-100 млрд куб. м, то это означает, что потенциально, через пять-семь лет, мы можем вдвое увеличить свою ресурсную базу. Прирастив подтвержденные запасы, мы как компания увеличиваем свою стоимость для акционера", - пояснил он.

Романюк напомнил, что "Нафтогаз" ранее презентовал видение и направления, которые должны позволить группе прирастить ресурсы и увеличить добычу: глубокое бурение, нетрадиционный газ, в т.ч. газ из плотных коллекторов (tight gas), и шельф.

"Тризуб" – это символ, который всем нам очень нравится. Но это пока не программа, это видение. Ведь программа должна иметь цели, сроки, бюджеты, количественные показатели. Новую программу мы сейчас разрабатываем. Мы хотим ничего не забыть, ничего не упустить, ничего не потерять. Глобальные цели "Нафтогазу" уже озвучены, они облегчают нашу задачу в этом плане. Мы должны правильно сформировать приоритеты, которые потом, конечно, будем подтверждать на набсовете, на Кабмине", - резюмировал он.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% акций "Укргазвыдобування", которая является крупнейшей газодобывающей компанией страны.



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