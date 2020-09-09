Экономика

14:05 09.09.2020

"Нафтогаз" усиливает геологическое направление для прироста новых ресурсов углеводородов – топ-менеджер

2 мин читать
"Нафтогаз" усиливает геологическое направление для прироста новых ресурсов углеводородов – топ-менеджер

 "Нафтогаз" планирует сфокусировать усилия на приросте новых ресурсов углеводородов и с этой целью увеличивает роль геологического направления, сообщил директор дивизиона "Разведка и Добыча" группы Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Все начинается с геологии. Мы хотим создать лучшую в регионе геологическую экспертизу, считаем, что сможем это сделать. У нас сильная геологическая школа, которую начали подкреплять легионерами. В том числе и нашими ребятами, которые работали в западных компаниях. У нас сейчас новый руководитель геологического направления, который вырос в зарубежных нефтегазовых компаниях. Но нам не нужна экспертиза ради экспертизы. Мы хотим кардинально поменять ситуацию с ресурсной базой, поэтому меняем структуру", - сказал он.

По его словам, для получения доступа ко всей доступной геологической информации и наработкам ученых группа заключает договора с НАК "Надра Украины", Украинским государственным геологоразведочным институтом, Институтом геологических наук НАН Украины.

"Дополнительно мы привлекаем внешнюю экспертизу, которая поможет структурировать и более правильно определить цели. Мы создали на базе дивизиона экспертный совет, в который привлекли аксакалов, людей, которые строили отрасль и обладают уникальными знаниями об украинских недрах", - добавил Романюк.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что в приоритетах группы участки, на которых можно прирастить от 50 млрд куб. м подтвержденных запасов, поскольку имеющаяся у компании ресурсная база не позволяет компенсировать природное падение добычи.

"Условно говоря, если мы найдем пять площадей, которые нам дадут по 50-100 млрд куб. м, то это означает, что потенциально, через пять-семь лет, мы можем вдвое увеличить свою ресурсную базу. Прирастив подтвержденные запасы, мы как компания увеличиваем свою стоимость для акционера", - пояснил он.

Романюк напомнил, что "Нафтогаз" ранее презентовал видение и направления, которые должны позволить группе прирастить ресурсы и увеличить добычу: глубокое бурение, нетрадиционный газ, в т.ч. газ из плотных коллекторов (tight gas), и шельф.

"Тризуб" – это символ, который всем нам очень нравится. Но это пока не программа, это видение. Ведь программа должна иметь цели, сроки, бюджеты, количественные показатели. Новую программу мы сейчас разрабатываем. Мы хотим ничего не забыть, ничего не упустить, ничего не потерять. Глобальные цели "Нафтогазу" уже озвучены, они облегчают нашу задачу в этом плане. Мы должны правильно сформировать приоритеты, которые потом, конечно, будем подтверждать на набсовете, на Кабмине", - резюмировал он.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% акций "Укргазвыдобування", которая является крупнейшей газодобывающей компанией страны.


Полный текст интервью с Александром Романюком будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #нафтогаз #разведка #романюк #геология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 09.09.2020
"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

18:09 08.09.2020
"Нафтогаз" настаивает на принятии ряда решений для развития газодобычи

"Нафтогаз" настаивает на принятии ряда решений для развития газодобычи

13:40 07.09.2020
Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

10:38 03.09.2020
АПЭ просит Секретариат Европейского Энергосообщества способствовать решению проблем на рынке газа, вызванных ограничениями поставщиков "Нафтогазом"

АПЭ просит Секретариат Европейского Энергосообщества способствовать решению проблем на рынке газа, вызванных ограничениями поставщиков "Нафтогазом"

19:07 29.08.2020
Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

20:23 27.08.2020
АМКУ разрешил ФГИ передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу Украины"

АМКУ разрешил ФГИ передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу Украины"

11:17 27.08.2020
Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн – исследование

Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн – исследование

10:44 27.08.2020
ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

09:19 21.08.2020
ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

11:02 12.08.2020
Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год

Минфин планирует дефицит госбюджета в 2022-2023гг в 4,5% и 3% ВВП

Госбюджет не предусматривает возможности дотации для частных авиакомпаний на период карантина - Мининфраструктуры

Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ после решения НБУ по ставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин планирует до конца года внести в Раду законопроект о реновации устаревшего жилого фонда и новую редакцию Жилищного кодекса

Кабмин согласовал создание территориальных органов ГССГ

Кабмин планирует до конца года внести в Раду общегосударственную программу термомодернизации зданий

Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год

И.о. главы Гостаможни отрицает ручное вмешательство таможни в блокирование грузов на 2-х постах и связывает его с е-системой

Кабмин намерен до декабря разработать законопроект о "нулевой декларации"

Минфин планирует дефицит госбюджета в 2022-2023гг в 4,5% и 3% ВВП

Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

Страховой рынок Украины вошел в ТОП-10 динамичных рынков стран мира - ЛСОУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА