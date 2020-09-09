Экономика

09:50 09.09.2020

Госбюджет не предусматривает возможности дотации для частных авиакомпаний на период карантина - Мининфраструктуры

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Госбюджет не предусматривает возможности дотации для частных авиакомпаний на период карантина - Мининфраструктуры

Государственный бюджет Украины не предусматривает возможности дотаций частных авиакомпаний на период карантина, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко.

"Нужно понимать, что в связи с карантином не только частные авиакомпании понесли финансовые потери. Материальный урон нанесен всей авиаотрасли Украины, и такой же факт "имеет место быть" и в авиаотраслях других стран. Бюджет Украины не предусматривает возможности дотаций частных авиакомпаний на период карантина. В этой ситуации в приоритете государства находятся государственные компании по обслуживанию воздушного пространства и обеспечение воздушной безопасности", - сказал он.

Замминистра также напомнил, что Мининфраструктуры на основании предоставленных подтверждающих документов авиакомпаний SkyUP, Windrose, "МАУ" и Azur Air Ukraine инициировало перед Министерством экономики компенсационную сумму за выполнение эвакуационных рейсов в размере 107 млн грн.

"Эти денежные средства должны быть выделены из резервного фонда на основании распоряжения Кабинета министров Украины. Со своей стороны Мининфраструктуры подало все необходимые документы и расчеты. Слово за Кабмином", - подчеркнул Ющенко.

Как сообщалось, в конце апреля 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, "МАУ", Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

Авиакомпания "МАУ" просила у правительства Украины стабкредит в $50 млн в госбанке под 5-6% млн для поддержания финансовой стабильности компании.

"И мы не говорим, что это должно быть исключительно для авиакомпании "МАУ". Я считаю, что это одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране – обеспечить бизнес стабилизационными кредитами с определенными целевыми назначениями", - заявил в интервью "Интерфакс-Украина" в начале апреля президент "МАУ" Евгений Дыхне.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #бюджет #авиакомпании #мининфраструктуры #компенсации
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