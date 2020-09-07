Amazon запретила продажу иностранных семян в США после получения тысяч подозрительных посылок

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. запретил продажу на своей платформе семян из-за границы в США после серии подозрительных поставок с китайским почтовым штемпелем, пишет The Wall Street Journal.

Компания уведомила иностранных продавцов, что с 3 сентября они не смогут импортировать растения и семена в страну. Amazon сообщила, что удалит заказы иностранных продавцов, которые напрямую поставляют свою продукцию покупателям в США, в тот же день. Ритейлер намерен удалить заказы продавцов, использующих его склады, с 30 сентября.

В письме, с которым ознакомилась WSJ, Amazon отметила, что целью ограничений является защита потребителей.

Представитель компании заявил в субботу, что теперь продажа семян разрешена только продавцам, находящимся в США.

"К продавцам, которые не соблюдают правила компании, будут применяться меры, включая возможное удаление их аккаунтов", - добавил он.

Amazon ввел новые правила на фоне проведения несколькими ведомствами США, включая министерство сельского хозяйства (USDA), погранично-таможенную и почтовую службы, расследования в связи с подозрительными поставками семян.

В последние месяцы тысячи жителей страны получили посылки с семенами, которые они не заказывали. На большинстве из них стоял китайский почтовый штемпель, а в качестве содержимого указывались ювелирные изделия, игрушки и другие товары. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах, включая Канаду и Великобританию.

Сельскохозяйственные власти США сообщили, что сотрудничают с Китаем, чтобы определить отправителей и предупредить будущие поставки. Министерство иностранных дел КНР в июле заявило, что почтовые знаки на посылках были поддельными. Китай запросил у США посылки для проведения расследования.

В министерстве сельского хозяйства США отметили, что много лет сотрудничают с онлайн-ритейлерами, чтобы обеспечить соблюдение правил USDA и блокировать продавцов, которые нелегально поставляют в страну сельскохозяйственное сырье, включая семена.

Заместитель директора инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси сказал, что в USDA поступило примерно 20 тыс. обращений от получателей семян и было передано около 9 тыс. посылок, из которых было изучено 2,5 тыс.

По словам эль-Лисси, в некоторых посылках были обнаружены семена сорняков, таких как повилика, а некоторые семена были заражены распространенными в Китае заболеваниями. В то же время он отметил, что полученные результаты не требуют применения чрезвычайного федерального плана реагирования, хотя USDA обеспокоено потенциальной угрозой сельскому хозяйству страны.

Власти считают, что отправления могут быть частью мошеннических схем, целью которых является повышение рейтинга продавцов. Однако Amazon в субботу заявила, что речь идет о настоящих заказах.

Продажа семян является прибыльным бизнесом, заявляют продавцы из Китая и других азиатских стран. Один из них сказал WSJ, что пакет семян стоимостью $1,5 в Китае может быть продан на Amazon за $10, при этом стоимость доставки легких посылок незначительна.