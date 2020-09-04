Экономика

21:17 04.09.2020

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

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Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей Международного валютного фонда, и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по 700 млн долларов США. И мы надеемся, что в ближайшее время будет онлайн-конференция, то есть это не будет приезд, это будет онлайн-миссия фонда. И мы сможем показать наши достижения, потому что мы предусмотренные структурные маяки выполняем", - сказал Марченко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Министр подчеркнул, что сценарий при котором Украина не получит транши МВФ, не рассматривается.

"Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем (транши МВФ - ИФ). Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем", - отметил Марченко.

Теги: #транш #минфин #мвф
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