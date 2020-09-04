Экономика

13:16 04.09.2020

В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson

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В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson

Американский производитель оружия Smith & Wesson Brands Inc. в первом квартале 2021 финансового года почти в 2,5 раза увеличил выручку от реализации огнестрельного оружия благодаря скачку спроса в США.

"Нынешний рост спроса на огнестрельное оружие во многом беспрецедентен", - заявил аналитикам гендиректор компании Марк Смит, которого цитирует Financial Times.

По его словам, "большая часть" спроса приходится на людей, которые "просто боятся за свою личную защиту и безопасность" в связи с пандемией и беспорядками в США.

Согласно отчету Smith & Wesson, опубликованному в четверг, выручка компании от продаж огнестрельного оружия по итогам квартала, завершившегося 31 июля, выросла до $229 млн с $95 млн годом ранее. В целом выручка компании также подскочила более чем вдвое - до $278 млн - и превысила прогноз аналитиков, которые ожидали показатель на уровне $195 млн.

Помимо этого, Smith & Wesson в минувшем квартале вышла на чистую прибыль на уровне $48,4 млн, или $0,86 на акцию, по сравнению с убытком в $2,1 млн, или $0,04 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,97 на акцию при консенсус-прогнозе в $0,48 на акцию.

Smith & Wesson выплатит квартальные дивиденды в размере $0,05 на акцию.

Акции компании с начала года подорожали на 164%.

Продажи оружия в США исторически растут в год президентских выборов, поскольку покупатели стремятся застраховаться от возможного ужесточения контроля за оборотом оружия, пишет FT. Помимо этого, минувшим летом спрос подскочил из-за беспорядков в крупных городах страны, а также из-за пандемии и вызванного ею экономического кризиса.

В этом году количество проводимых ФБР проверок покупателей оружия может превысить прошлогодний рекорд в 28,4 млн. В августе было проведено 3,1 млн проверок, а с начала года - 25,9 млн.

По данным Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) США, в этом году почти 5 млн американцев приобрели оружие впервые.

Как отметил Марк Смит, двумя наиболее быстрорастущими группами среди владельцев оружия являются женщины и афроамериканцы.

Конкурирующая Sturm Ruger в июле сообщила, что продажи ее продукции дистрибьюторами в первом полугодии подсочили на 47% в годовом выражении. По словам главы компании Кристофера Киллойя, спрос начал резко повышаться в конце первого квартала.

Теги: #сша #оружие
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