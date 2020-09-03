Принятие RAB-тарифов разблокирует приватизацию облэнерго – зампред главы ФГИ
Утверждение методики стимулирующего тарифообразования разблокирует процесс приватизации облэнерго, считает заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Денис Кудин.
"Фонд государственного имущества поддерживает утверждение национальным регулятором НКРЭКУ стимулирующего тарифа (RAB-тариф) и считает, что после его принятия фактически разблокируется процесс приватизации для привлечения инвесторов на облэнерго", – поясняется в ответе Кудина на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Зампред главы ФГИ акцентировал внимание на том, что и президент, и премьер-министр Украины занимают принципиальную позицию относительно скорейшей приватизации госактивов, которые не нужны для выполнения государственных функций.
Вместе с тем он подчеркнул, что без стимулирующего тарифа, приватизация облэнерго, целью которой является экономический рост через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и наполнение госбюджета, практически невозможна.
При этом Кудин считает вполне достаточным принятые НКРЭКУ нормы доходности в 3% и 16,74% на старую и новую базу активов соответственно.
"Если вложить средства в покупку облэнерго и такую же сумму вложить в обновление сетей, то на старую базу новый собственник получит 3%, а на новую – 16,74%. В сумме это даст 9,87% годовых – вполне достойная доходность", – выразил убежденность Кудин.
По его мнению, одной из ключевых идей RAB-регулирования является упрощение доступа к электросетям, влияющего на рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business.
"По моему мнению, главной целью является не просто поиск новых частных собственников для продуктивных активов, а именно, привлечение компетентного инвестора для преобразования физически изношенных сетей на новые активы", – отметил Кудин, подчеркнув, что для этого новый собственник должен быть готовым вкладывать значительные дополнительные средства.
По его словам, Фонд госимущества ставит перед собой задачу привлечь таких собственников, которые смогут инвестировать в модернизацию сетей, как минимум, столько же, сколько они заплатят за облэнерго.
"Благодаря новому RAB-тарифу решающей будет не цена аукциона по продаже, а именно общий объем инвестиций нового собственника", – констатировал зампред главы ФГИ.
Согласно презентации на сайте Фонда госимущества, к приватизации готовятся пакеты акций по 70% "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 60,25% "Запорожьеоблэнерго" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".
Как сообщалось, НКРЭКУ 26 августа утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую базу активов на уровне 3% с условием реинвестирования половины дохода в модернизацию, на новую базу активов – 16,74%.
В поддержку решения регулятора ранее высказался глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
В то же время Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) указала, что рассчитывает на увеличение параметров RAB-регулирования.