Экономика

11:58 03.09.2020

Принятие RAB-тарифов разблокирует приватизацию облэнерго – зампред главы ФГИ

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Принятие RAB-тарифов разблокирует приватизацию облэнерго – зампред главы ФГИ

Утверждение методики стимулирующего тарифообразования разблокирует процесс приватизации облэнерго, считает заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Денис Кудин.

"Фонд государственного имущества поддерживает утверждение национальным регулятором НКРЭКУ стимулирующего тарифа (RAB-тариф) и считает, что после его принятия фактически разблокируется процесс приватизации для привлечения инвесторов на облэнерго", – поясняется в ответе Кудина на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Зампред главы ФГИ акцентировал внимание на том, что и президент, и премьер-министр Украины занимают принципиальную позицию относительно скорейшей приватизации госактивов, которые не нужны для выполнения государственных функций.

Вместе с тем он подчеркнул, что без стимулирующего тарифа, приватизация облэнерго, целью которой является экономический рост через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и наполнение госбюджета, практически невозможна.

При этом Кудин считает вполне достаточным принятые НКРЭКУ нормы доходности в 3% и 16,74% на старую и новую базу активов соответственно.

"Если вложить средства в покупку облэнерго и такую же сумму вложить в обновление сетей, то на старую базу новый собственник получит 3%, а на новую – 16,74%. В сумме это даст 9,87% годовых – вполне достойная доходность", – выразил убежденность Кудин.

По его мнению, одной из ключевых идей RAB-регулирования является упрощение доступа к электросетям, влияющего на рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business.

"По моему мнению, главной целью является не просто поиск новых частных собственников для продуктивных активов, а именно, привлечение компетентного инвестора для преобразования физически изношенных сетей на новые активы", – отметил Кудин, подчеркнув, что для этого новый собственник должен быть готовым вкладывать значительные дополнительные средства.

По его словам, Фонд госимущества ставит перед собой задачу привлечь таких собственников, которые смогут инвестировать в модернизацию сетей, как минимум, столько же, сколько они заплатят за облэнерго.

"Благодаря новому RAB-тарифу решающей будет не цена аукциона по продаже, а именно общий объем инвестиций нового собственника", – констатировал зампред главы ФГИ.

Согласно презентации на сайте Фонда госимущества, к приватизации готовятся пакеты акций по 70% "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 60,25% "Запорожьеоблэнерго" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".

Как сообщалось, НКРЭКУ 26 августа утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую базу активов на уровне 3% с условием реинвестирования половины дохода в модернизацию, на новую базу активов – 16,74%.

В поддержку решения регулятора ранее высказался глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

В то же время Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) указала, что рассчитывает на увеличение параметров RAB-регулирования.

Теги: #приватизация #фги #облэнерго #тарифы
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