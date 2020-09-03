Экономика

09:12 03.09.2020

Brent подешевела до $44,35 за баррель, WTI стабильна после падения накануне до минимума с начала августа

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Brent подешевела до $44,35 за баррель, WTI стабильна после падения накануне до минимума с начала августа

Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана Лаура, пишет Market Watch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 КВ в четверг составляет $44,35 за баррель, что на $0,08 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,15 (2,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $41,51 за баррель, что соответствует уровню предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,25 (2,9%), до минимума с 7 августа.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Ураган Лаура "привел к значительному сокращению добычи нефти на шельфе, однако, эти потери являются временными, и вполне ожидаемыми в сезон ураганов", отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

В перспективе, несколько факторов могут определить дальнейшее движение цен на нефть, говорит управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Во-первых, данные о безработице в США за август, которые будут обнародованы в пятницу. Данные ADP Research Institute, опубликованные накануне, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

"Мы уже видели слабые данные ADP, которые могут служить предвестником того, чего стоит ждать в пятницу, - отметил Захир. - Еще более важный фактор, это то, как будут открываться школы. Если мы увидим, что все больше школ переходит на удаленное обучение, можно будет говорить о новой волне падения спроса на бензин".

"Необходима вакцина от коронавируса, появление которой обеспечит устойчивый рост нефтяному рынку, - считает Захир. - Без нее баланс рисков для рынка остается понижательным".

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

"Если компенсационное сокращение добычи не будет выполнено в полном объеме до конца сентября, Ирак обратится к министерскому мониторинговому комитету (JMMC) ОПЕК+ сразу после его заседания 17 сентября с просьбой о продлении срока до конца ноября", - говорится в заявлении правительства Ирака.

Теги: #цены #нефть
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