МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту цемента из Турции, установила единую квоту на импорт серной кислоты

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) на заседании в среду приняла решение возбудить антидемпинговое расследование относительно импорта цемента из Турции, а также установила единую квоту на импорт серной кислоты вне зависимости от страны происхождения.

"Члены МКМТ рассмотрели вопросы либерализации специальных мер относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта. В частности, решено внести изменения в действующее решение о применении спецмер путем установления единой квоты на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения", - указало Минэкономики на сайте в среду.

При этом Минэкономики добавило, что МКМТ дополнительно рассмотрит вопрос дальнейшей либерализации действия спецмер.

В числе решений комиссии - остановить расследование по импорту шприцов независимо от страны происхождения и экспорта без применения спецмер, а также остановить без применения спецмер расследования по импорту каустической соды независимо от страны происхождения.