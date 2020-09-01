Глава профильного комитета Рады Наталуха против приватизации ОПЗ

Украине необходимо оставить в госсобственности Одесский припортовый завод (ОПЗ), так как это предприятие может дать стране конкурентное преимущество на глобальном уровне, считает глава комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрия Наталухи.

"Есть стратегические отрасли, которые должны остаться в распоряжении государства, потому что на глобальном уровне оно может иметь уникальное конкурентное преимущество за счет этих отраслей. Очень простой пример – Одесский припортовый завод", – сказал он в интервью телеканалу "Рада".

Наталуха подчеркнул, что предприятий такого уровня в мире, вероятно, два или три.

"Отдать его сейчас в частные руки (при том, что оно намеренно доведено до банкротства) – это, как минимум, недальновидно, мягко говоря, и абсолютно не стратегично", – заявил глава комитета.

Он отметил, что не считает, что государство является безусловно плохим собственником. "Я считаю, что государство может и умеет зарабатывать. Стратегические предприятия в определенных отраслях, где мы можем конкурировать как государство на глобальном уровне, я бы не был сторонником того, чтобы их приватизировать. Я бы говорил, что приватизация нужна для тех предприятий, которые объективно не составляют никаких конкурентных преимуществ на рынке Украины и на глобальном уровне и не приносят прибыли", – сказал Наталуха.

По его словам, если государственный аэропорт является прибыльным, то его стоило бы оставить в госсобственности.

Глава парламентского комитета также выступил против приватизации "Укрзализныци", но в то же время считает, что можно говорить о ее концессии.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Государство несколько раз пыталось приватизировать предприятие, однако безрезультатно.

Фонд госимущества Украины в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. До коронокризиса предполагалось, что предприятие может быть выставлено на продажу уже в августе 2020 года, однако теперь Фонд перенес эти планы на 2021 год.

ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор несколько раз продлевался, так как конкурсы по отбору нового давальца срываются или блокируются в суде.

ОПЗ в 2019 году увеличил выпуск карбамида из давальческого сырья на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн. На экспорт было перегружено 2 млн 548,5 тыс. тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства; 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.