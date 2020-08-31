Экономика

17:46 31.08.2020

Квартальный ВВП Индии упал на 23,9%

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Квартальный ВВП Индии упал на 23,9%

Экономика Индии в первом квартале финансового года рухнула на 23,9% в годовом измерении, это рекордное падение, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные. Это вызвано введением в конце марта карантинных ограничений, которые не раз продлевались.

Аналитики в среднем ожидали сокращения ВВП страны на 18,3%, отмечает Trading Economics.

Индия входит в тройку наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции экономик в мире, отмечают эксперты. Активность в строительной отрасли в апреле-июне упала на 50,3% в годовом выражении, в сфере гостиниц и транспорта - на 47%, в производстве - на 39,3%. Рост был отмечен в сельскохозяйственной отрасли - на 3,4%.

В четвертом квартале прошлого фингода ВВП Индии вырос на 3,1%.

В последний раз годовой спад в индийской экономике был зафиксирован в 1980 году, тогда он составил 5,2%.

По данным счетчика Worldmeter, с начала пандемии в Индии выявили 3 641 048 случаев COVID-19, умерли 64 807 заразившихся. Среди погибших экс-президент страны Пранаб Мукерджи. Как сообщает ВВС, он умер в возрасте 84 лет от полиорганной недостаточностью. О его заражении коронавирусом стало известно три недели назад.

Теги: #индия
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