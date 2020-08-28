Экономика

12:00 28.08.2020

"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Академгородке в столице

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"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Академгородке в столице

Киев. 28 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" приступило к модернизации теплостей в переулке Приборный на Академгородке.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на данном участке прокладывают предварительно изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца и системой сигнализации о повреждениях.

"Здесь трубопроводы эксплуатируются уже 51 год - с 1969-го. Они давно отработали свой нормативный срок, что приводило к частым повреждениям. За последние пять лет их было почти 30. Уже проложили 600 м новых изоляционных труб. Сейчас восстанавливаем благоустройство территории", – цитирует пресс-служба директора структурного подразделения "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василия Деревицкого.

Как сообщалось, в 2019 году в столице было заменено 130 км трубопроводов, в 2020 году КП "Киевтеплоэнерго" заменит более 100 км. Самые масштабные работы планируются на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

По словам замглавы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева, срок эксплуатации новых тепловых сетей, которые прокладывают в Киеве, составляет около 50 лет.

Теги: #киевтеплоэнерго
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