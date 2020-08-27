Экономика

20:44 27.08.2020

"Агротон" завершил I пол.-2020 с чистым убытком $3,6 млн

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"Агротон" завершил I пол.-2020 с чистым убытком $3,6 млн

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) завершил январь-июнь 2020 года с чистым убытком $3,59 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года он получил чистую прибыль $3,28 млн.

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за первое полугодие этого года сократилась на 22,4% – до $13,85 млн.

В то же время валовая прибыль "Агротона" благодаря переоценке биологических активов выросла в 2,1 раза – до $8,35 млн, а операционная прибыль подскочила в 29,6 раза – до $5,86 млн.

В документе говорится, что за первое полугодие запасы уменьшились с $20,18 млн до $4,8 млн, тогда как биологические активы выросли с $9,11 млн до $33,41 млн.

В соответствии с отчетом, убыток связан с убытками от курсовых разниц в $8,37 млн против прибыли от них в $3,56 млн за аналогичный период прошлого года.

В документе указывается, что на конец июня этого года свободные денежные средства "Агротона" составляли $10,24 млн по сравнению с $11,94 млн на начало года, тогда как общие обязательства снизились с $27,64 млн до $26,09 млн.

Компания уточнила, что основную выручка в первом полугодии 2020 года ей принесла продажа семян подсолнечника – $12,14 млн, что в 2,1 раза больше, чем в первом полугодии-2019. В то же время продажи озимой пшеницы упали до $0,03 млн с $2,56 млн, растительных масел – до нуля с $6,8 млн, молока – до $1,21 млн с $1,94 млн.

В натуральном выражении продажи семян подсолнечника увеличились почти вдвое – с 18,91 тыс. тонн до 37,46 тыс. тонн, тогда как пшеницы упали с 13,8 тыс. тонн до 0,23 тыс. тонн, кукурузы – с 0,65 тыс. тонн до 0,57 тыс. тонн, молока – с 5,15 тыс. тонн до 3,1 тыс. тонн.

Стоимость выращиваемых и собранных сельхозкультур на конец июня, согласно отчету, была равна $32,42 млн против $33,03 млн годом ранее. Из этой суммы на озимую пшеницу приходилось $15 млн, подсолнечник – $17,26 млн. В этом году в первом полугодии компания успела собрать лишь 0,45 тыс. тонн пшеницы, тогда как год назад – 19,35 тыс. тонн.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.

Арендованный земельный банк "Агротона", согласно отчету, составляет 94 тыс. га, из которых под урожай этого года было отведено 78 тыс. га (37 тыс. га под озимую пшеницу и 38 тыс. тонн под подсолнечник). Он расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области, однако в отчете указано лишь 2,3 тысю голов крупного рогатого скота.

Мажоритарному акционеру агрохолдинга Юрию Журавлеву на конец первого полугодия 2020 года принадлежало 77,77% акций.

Теги: #агротон #показатели
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