Экономика

14:58 27.08.2020

НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин

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НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин

Национальный банк Украины (НБУ), расширив возможности инвестиций в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ), окончательно устранил препятствия для входа иностранных инвесторов на украинский рынок ценных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов.

"Изменения, принятые НБУ, окончательно устранили все препятствия для работы альтернативного пути входа на украинский рынок ценных бумаг для иностранных инвесторов, а именно – прямой доступ к покупке-продаже ОВГЗ с помощью "номинального держателя", – говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в мае 2019 года благодаря установленному "линку" между Национальным депозитарием НБУ и международным депозитарием Clearstream иностранные портфельные инвесторы получили упрощенный доступ к украинскому рынку ОВГЗ, однако теперь украинские банки, у которых открыты счета в депозитарии НБУ, смогут открывать счета депо для своих иностранных клиентов с целью покупки и продажи украинских ОВГЗ.

"Это нововведение может быть интересно иностранным инвесторам, у которых нет "линка" с международным депозитарием Clearstream", – считают в Минфине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, расширение возможностей инвестиций в ОВГЗ ориентированы на улучшение ситуации для различных групп инвесторов – как нерезидентов, так и локальных участников рынка.

"Внедрен достаточно широкий спектр изменений - от обслуживания счета иностранного номинального держателя, что упростит доступ иностранных инвесторов к локальному рынку, до предоставления возможности локальным банкам, которые не являются лицензированными депозитарными учреждениями, стать первичными дилерами на рынке ОВГЗ", – пояснил Нацбанк.

Как сообщалось, центробанк с 19 августа упростил подключение небанковских представителей финансовых учреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правления центробанка №119 от 18 августа 2020 года "Об утверждении изменений к положению о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечения осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Нацбанком Украины".

Теги: #нбу #овгз #минфин
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