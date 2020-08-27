Экономика

14:42 27.08.2020

Укрэксимбанк основательно меняет структуру и становится open space — глава правления

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Укрэксимбанк основательно меняет структуру и становится open space — глава правления

Государственный Укрэксимбанк (Киев) становится open space и основательно меняет структуру банка, внедряя отдельно вертикали для государственного и коммерческого сектора, для муниципалитетов, коммунальной сферы, объединенных территориальных громад (ОТГ) и областных администраций, сообщил председатель правления финучреждения Евгений Мецгер.

"Мы вообще сегодня основательно меняем структуру банка, так сказать "перезаливаем фундамент": у нас отдельно выделяется вертикаль для государственного сектора, отдельно – для коммерческого сектора, отдельно – для муниципалитетов, коммунальной сферы, ОТГ и областных администраций. В этих отдельных вертикалях будут люди с правильно подготовленной экспертизой", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что банк также пошел на встречу малым и средним предприятиям (МСП) и поменял тарификацию. "Раньше (тарификация – ИФ) выглядела скорее как заградительная: если ты "маленький" – к нам не суйся, но если вдруг уже попал, то выйти еще дороже. Мы это меняем, становимся банк open space – с открытым входом и выходом. Нужно клиента удерживать другими какими-то фишками и сервисами, ему надо дать свободу", – подчеркнул Мецгер.

По его словам, Укрэксимбанк также будет менять формат обслуживания корпоративных клиентов.

"Еще недавно, когда клиент приходил, то должен был скитаться по коридорам и кабинетам в поисках нужного менеджера (…) Теперь же все будет происходить у нас внизу, в большом атриуме. И это будет уже не оперзал с кассами и прочей пафосной банковской атрибутикой, а почти привычный всем коворгинг, с вкусным кофе, куда люди будут приходить и встречаться друг с другом, куда нужные им менеджеры будут спускаться к клиентам", – отметил глава правления Укрэксимбанка.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,729 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.


Полный текст интервью с Мецгером будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #укрэксимбанк #мецгер
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