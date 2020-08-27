Экономика

13:16 27.08.2020

"Агротон" завершил I пол.-2020 с чистым убытком $3,6 млн

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"Агротон" завершил I пол.-2020 с чистым убытком $3,6 млн

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) завершил январь-июнь 2020 года с чистым убытком $3,59 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года он получил чистую прибыль $3,28 млн.

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за первое полугодие этого года сократилась на 22,4% – до $13,85 млн.

В то же время валовая прибыль "Агротона" благодаря переоценке биологических активов выросла в 2,1 раза – до $8,35 млн, а операционная прибыль подскочила в 29,6 раза – до $5,86 млн.

В документе говорится, что за первое полугодие запасы уменьшились с $20,18 млн до $4,8 млн, тогда как биологические активы выросли с $9,11 млн до $33,41 млн.

В соответствии с отчетом, убыток связан с ростом почти в 7,1 раза финансовых расходов – до $10,1 млн.

С учетом позитивных курсовых разниц совокупный убыток за первое полугодие-2020 составил $0,78 млн против прибыли $2,91 млн за аналогичный период прошлого года.

В документе указывается, что на конец июня этого года свободные денежные средства "Агротона" составляли $10,24 млн по сравнению с $11,94 млн на начало года, тогда как общие обязательства снизились с $27,64 млн до $26,09 млн.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.

Арендованный земельный банк "Агротона", согласно отчету, составляет 94 тыс. га. Он расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.

Мажоритарному акционеру агрохолдинга Юрию Журавлеву на конец первого полугодия 2020 года принадлежало 77,77% акций.

Теги: #агротон #убытки
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