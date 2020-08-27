Экономика

13:14 27.08.2020

Общая сумма финансовых потерь "Энергоатома" за I полугодие составила около 10 млрд грн – Котин

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Общая сумма финансовых потерь "Энергоатома" за I полугодие составила около 10 млрд грн – Котин

Общая сумма финансовых потерь НАЭК "Энергоатом" за первое полугодие составила около 10 млрд грн, сообщил врио президента НАЭК Петр Котин.

"Из 10 млрд грн финансовых потерь 6,696 млрд грн – задолженность ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную электроэнергию, 292 млн грн – задолженность НЭК "Укрэнерго" и 662 млн грн – сумма краткосрочных кредитов, которые компании пришлось брать для закрытия критических платежей", – сказал Котин, которого цитирует пресс-служба в релизе в четверг по результатам заседания Балансовой комиссии компании.

При этом глава "Энергоатома" отметил, что помимо уменьшения новым энергетическим балансом объемов производства электроэнергии на АЭС на 12% компания столкнулась с административными ограничениями, которые не позволяли производить дополнительную электроэнергию даже в периоды повышения спроса на нее.

"Всего в первом полугодии "Энергоатом" произвел 39,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет 102,4% скорректированного планового задания (38,6 млрд кВт-ч). План выполнили все атомные электростанции. Среди лидеров – Ривненской АЭС и Запорожской АЭС", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем среди достижений НАЭК Котин назвал успешный выход на рынок двусторонних договоров и удачное проведение аукционов по продаже электроэнергии, начало ее экспорта в Беларусь, получение от Европейского сообщества по атомной энергии EUR100 млн на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС.

Кроме того, позитивным в деятельности компании ее глава считает, в частности, работы по повышению мощности энергоблоков АЭС до 101,5%, из которых 5 энергоблоков ВВЭР-1000 (ЮУАЭС-1 и 2, РАЭС-4, ХАЭС-1, ЗАЭС-2) уже могут работать на повышенной мощности, а на остальных семи энергоблоках ее внедрение запланировано на конец 2021 года.

Среди направлений перспективного развития компании ее руководитель выделил планы восстановления работ для реализации проектов достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и новых замещающих мощностей на других АЭС.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" реализовал 52,3% общего объема предложенной на аукционе по двусторонним договорам, состоявшемся на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 26 августа.

В НАЭК заявили, что ключевым индикативом для организации продажи по двусторонним договорам стало решение правительства от 19 августа о внесении изменений в формулу расчета минимальной стоимости цены продажи электроэнергии "Энергоатома" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, предусматривающих использование при расчетах не полной, а производственной себестоимости.

Во время посещения ПАО "Турбоатом" в середине августа врио министра энергетики Ольга Буславец отмечала, что предприятие выполнило ряд работ по замене оборудования на Южноукраинской и Запорожской АЭС и планирует замену и модернизацию оборудования на Ривненской и Хмельницкой АЭС, а также ЗАЭС.

В конце июля "Энергоатом" получил от Европейского сообщества по атомной энергии кредит в размере EUR100 млн на реализацию комплексной программы повышения безопасности (КППБ) энергоблоков АЭС, являющимся третьим траншем в рамках кредитного соглашения, заключенного с Евратомом в 2013 году и ратифицированного Верховной Радой в мае 2014 года.

Теги: #потери #финансы #энергоатом
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