Экономика

11:17 27.08.2020

Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн – исследование

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Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн – исследование

Наиболее низкую цену за кубометр природного газа населению в августе, после отмены режима спецобязательств (ПСО), предложила компания TAS Energy - 2,67 грн, тогда как у идущей следом ГК "Нафтогаз Украины", "дочки" НАК "Нафтогаз Украины", - 3,24 грн, таковы результаты исследования проекта "ГазПравда".

Согласно его результатам, обнародованным в среду, у большинства других газопоставляющих компаний цены колебались в пределах от 4,2 грн (ООО "Кременчуггаз-снабжение") до 4,7 грн (ООО "Газовик").

В исследовании утверждается, что газсбыты, аффилированные с облгазами, пользующимися брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену - 4,49 грн за кубометр.

В документе также отмечается, что согласно законодательству газоснабжающие компании должны обнародовать цену еще за пять дней до начала месяца - до 26 июля, однако до наступления августа цену назвала лишь ГК "Нафтогаз Украины", тогда как большинство газсбытов сделали это с очень большой задержкой.

Об изменении цены поставщики также обязаны сообщать за пять дней до нового месяца, напоминают исследователи.

Теги: #нафтогаз #газ #население #цена
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