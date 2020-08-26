Экономика

14:24 26.08.2020

Кабмин Украины с 1 сентября повысил оклады по всем тарифным разрядам в связи с повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

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Кабмин Украины с 1 сентября повысил оклады по всем тарифным разрядам в связи с повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

 Кабинет министров Украины с 1 сентября повысил должностные оклады по всем тарифным разрядам в связи с повышением минимальной заработной платы в стране до 5 тыс. грн.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В частности, чтобы сохранить разрыв между 1-м тарифным разрядом и минимальной заработной платой в 44,5% Кабмин увеличил ставку по данному разряду на 123 грн – до 2 225 грн.

Кроме того, Кабмин повысил должностные оклады по всем тарифным разрядам исходя из нового размера должностного оклада сотрудника 1-го тарифного разряда.

Таким образом, в штатных расписаниях оклады сотрудникам учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы будут устанавливаться в таких размерах: 1 – 2 225 грн, 2 – 2 425 грн, 3 – 2 626 грн, 4 – 2 826 грн, 5 -3 026 грн, 6 - 3 226 грн, 7 -3 427 грн, 8 – 3 649 грн, 9 – 3 849 грн, 10 – 4 050 грн, 11 – 4 383 грн, 12 – 4 717 грн, 13 – 5 051 грн, 14 – 5 385 грн, 15 – 5 741 грн, 16 – 6 208 грн, 17 – 6 675 грн, 18 -7 142 грн, 19 – 7 610 грн, 20 – 8 099 грн, 21 – 8 566 грн, 22 – 9 034 грн, 23 – 9 501 грн, 24 – 9 701 грн. и 25 – 10 035 грн.

Данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Теги: #минималка #оклады #кабмин
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