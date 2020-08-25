Нацбанк 6 августа отнес банк "Аркада" к категории проблемных

Правление Национального банка Украины решением от 6 августа №514-рш/БТ отнесло АО "АКБ "Аркада" к категории проблемных, говорится в описательной части определения Печерского суда от 19 августа со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который требовал и добился ареста комплекса помещений банка в качестве обеспечительной меры.

"Кроме того, решением правления НБУ от 06.08.2020 года №515-рш/БТ над деятельностью АО "АКБ "Аркада" введен особый режим контроля и назначен куратор", – говорится в документе.