Экономика

09:40 25.08.2020

Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

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Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

Национальный банк Беларуси (НББ) сообщил о приостановлении до 15 сентября 2020 года постоянно доступных операций поддержки ликвидности банков.

"Данное решение означает, что Национальный банк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем, осуществляться она будет в более контролируемом режиме - путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также в случае необходимости с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности", - говорится в сообщении НББ.

Данное решение в Нацбанке объяснили необходимостью снижения давления на валютный рынок, которое сформировалось на фоне дефицита ликвидности в банках. "В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в беларуских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок", - говорится в сообщении НББ.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's считает, что хотя политическая напряженность в Беларуси обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США, беларуские банки в настоящий момент обладают значительным запасом ликвидности, а также могут рассчитывать на поддержку государства или зарубежных материнских банков.

Согласно сообщению Moody's, распространенному на прошлой неделе, отток средств является отрицательным фактором для кредитования, поскольку он ослабляет ликвидность и базу фондирования банков. Депозиты клиентов являются доминирующим источником финансирования банков, на них приходится 75% обязательств беларуской банковской системы по состоянию на 1 июля (причем депозиты в иностранной валюте, в основном в долларах США, составляли 58% от общего объема депозитов). Однако большие подушки ликвидности беларуских банков обеспечивают надежную защиту от изъятия депозитов, отмечало агентство.

По четырем беларуским банкам, рейтингуемым Moody's, ликвидные активы превышают 40% совокупных депозитов их клиентов. Однако несоответствие валют и сроков погашения обязательств создает риски, поскольку ликвидные активы в иностранной валюте покрывали лишь около 60% краткосрочных обязательств банков в иностранной валюте на конец 2019 года. В свою очередь Нацбанк имеет не очень большие возможности для поддержки банковской системы валютной ликвидностью в силу относительно скромных валютных резервов, считает агентство.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

С 13 августа протесты начались на многих беларуских промпредприятиях.

Теги: #банки #ликвидность #нбб #беларусь
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