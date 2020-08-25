Экономика

09:28 25.08.2020

ВВП Германии во II квартале упал на 9,7% - рекордными темпами с 1970 года

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ВВП Германии во II квартале упал на 9,7% - рекордными темпами с 1970 года

Экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 9,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Это самые существенные темпы падения с начала учета показателя в 1970 году.

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 11,3%.

Предварительные данные указывали на уменьшение первого показателя на 10,1%, второго - на 11,7%. Эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателей, согласно Trading Economics.

Теги: #ввп #германия
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